Помогите 202 задание

Математика
Помогите 202 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На экзамене тебе никто не поможет,есть один сайт тут писать его нельзя но я на русском напишу называется гитем я сомневаюсь что там есть для 1-4 класса но все же
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