Какое склонение у слов:царь,папочка,баран,котёл,пятачок,коготь,гвоздь,портфель,пенал,альбом,двор. Определить склонение у этих слов пжлста:)

Русский язык
Какое склонение у слов:царь,папочка,баран,котёл,пятачок,коготь,гвоздь,портфель,пенал,альбом,двор. Определить склонение у этих слов пжлста:)
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