Какое склонение у слов:царь,папочка,баран,котёл,пятачок,коготь,гвоздь,портфель,пенал,альбом,двор. Определить склонение у этих слов пжлста:)

Русский язык

Какое склонение у слов:царь,папочка,баран,котёл,пятачок,коготь,гвоздь,портфель,пенал,альбом,двор. Определить склонение у этих слов пжлста:)

Автор: Гость