Найти значение суммы: 2+3,2см+3см.Составь равенства с действиями вычитания
Математика
Найти значение суммы: 2+3,2см+3см.Составь равенства с действиями вычитания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 5-3=2 5-2=3 так? Или нет?
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