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Помогите, 3 вариант внизу на фото
Биология
Помогите, 3 вариант внизу на фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Б(уверен), а вот в первом не уверен, но наверное тоже Б
Спасибо
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