Помогите! 5 высказываний Перикла. Прошу вас

Гость: Гость:

Привет! 1. в высказываниях речь идет о тиране ( "приручил своих подданных", "своего единовластия")2.идеальный правитель - это тот правитель, который заботиться о своем народе, о благосостоянии народа, о процветании своего государства, в его государстве царит закон и справедливость.3. К таким правителям древней Греции можно отнести Перикла. Он избирался на должность стратега 14 раз подряд, это свидетельствует о том, что народ его почитал и уважал. Перикл много сделал для Афин в плане процветания этого города(строительство храмов, скульптур). Также он добился, чтобы все граждане Афин имели возможность занимать государственные должности независимо от знатности и богатства.