ПОМОГИТЕ!!!!! Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 80 км/ч , а вторую половину со скоростью 40 км/ч . Определите среднюю скорость автомобиля.
Физика
ПОМОГИТЕ!!!!! Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 80 км/ч , а вторую половину со скоростью 40 км/ч . Определите среднюю скорость автомобиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vcp=2*v₁*v₂/(v₁+v₂)=2*80*40/120=53,3 км/ч
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