ПОМОГИТЕ!!!!! Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 80 км/ч , а вторую половину со скоростью 40 км/ч . Определите среднюю скорость автомобиля.

Физика

ПОМОГИТЕ!!!!! Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 80 км/ч , а вторую половину со скоростью 40 км/ч . Определите среднюю скорость автомобиля.

Автор: Гость