Помогите!Дам 50 баллов!"Не ездят дальнею дорогой когда ближнюю знают"-значение пословицы.
Литература
Помогите!Дам 50 баллов!"Не ездят дальнею дорогой когда ближнюю знают"-значение пословицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пословице и есть ответ) Дальнею дорогой дальше, дольше, опасней (раньше волк мог сожрать). А ближней и быстрей и ближе.
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