Помогите горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне водоемов называются Метафорфическими Осадочными Магматическими Органическими

География
Помогите горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне водоемов называются Метафорфическими Осадочными Магматическими Органическими
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Называются осадочными породами
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