Помогите горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне водоемов называются Метафорфическими Осадочными Магматическими Органическими

География

Помогите горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне водоемов называются Метафорфическими Осадочными Магматическими Органическими

Автор: Гость