Помогите) Известно что график y=k/x проходит через точку А(2 4/5;1 1/4).Проходит ли он чер??з В (-2 5/8;1 1/6)

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Если график проходит через точку значит если ее координаты удовлетворяют уравнению прямой и подставив их в уравнение получим числовое тождество 1 1/4= 5/4 2 4/5=14/5 5/4=14/5К К=25/56 У= 25/56Х ============ проверяем точку -2 5/8= - 21/8 1 1/6= 7/6 7/6=25/56*(- 21/8) числовое тождество не выполняется хотя бы потому что левая часть с плюсом правая с минусом , не проходит через точку график