Срочно!!!! Краткое содержание на тему :причинымеждунородных конфликтов э

История
Срочно!!!! Краткое содержание на тему :причинымеждунородных конфликтов э
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные - это териттория Европейских государств. Их политические разногласия. Борьба за Американские земли между морскими государствами. Позже возникновение новых идеологий, в т.ч. и религиозных, з чем многие были несогласны 
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