Составьте расписание своей деятельности на каникулы из расчета,что каникулы длятся 7 дней. 1.дни каникул 2.дела Оч прошу.Заранее спасибо

Обществознание
Составьте расписание своей деятельности на каникулы из расчета,что каникулы длятся 7 дней. 1.дни каникул 2.дела Оч прошу.Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гулять с друзьями, мыть посуду, помогать маме, заниматься спортом,скучать по школе.
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