Составьте расписание своей деятельности на каникулы из расчета,что каникулы длятся 7 дней. 1.дни каникул 2.дела Оч прошу.Заранее спасибо

Обществознание

Составьте расписание своей деятельности на каникулы из расчета,что каникулы длятся 7 дней. 1.дни каникул 2.дела Оч прошу.Заранее спасибо

Автор: Гость