вычислить:7 м 8 дм : 6+4 м 8 дм
Математика
вычислить:7 м 8 дм : 6+4 м 8 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну 7 метров 8 дм это 780 см а 6+4м 8 дм это 1080 см
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