Разбор предложения полностью синтаксис Струдом дотащил до дома корзину пресладк??х ягод.

Гость: Гость:

1.С трудом* 2. с трудом - дополнение (пунктир) дотащил- сказуемое (2-мя чертами) до дома - обстоятельство ( пунктир ,точка) или дополнение корзину - дополнение сладких - определение ( волнистой линией) ягод - дополнение. ( Повествовательное, односоставное, простое, распростаранённое, невосклицательное)