Помогите Какие были достижения Арабских учёных?
История
Помогите Какие были достижения Арабских учёных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арабы были медиками у них медицина ваще на уровне была
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