Помогите Какие были достижения Арабских учёных?

История
Помогите Какие были достижения Арабских учёных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арабы были медиками у них медицина ваще на уровне была
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