Помогите какой 3 закон Ньютона
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Помогите какой 3 закон Ньютона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый закон -если на тело не действуют силы или их действие скомпенсировано ,то данное тело находится в состоянии покоя или равномерно прямолинейного движения 2 )ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе3) сыли с которым тела взаимодействуют друг с другом, равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположением стороны
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