В каком значении употреблено слово орехи в двустишии Найди к нему родственные слова сыплет спелые орехи мне орешник кузовок
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В каком значении употреблено слово орехи в двустишии Найди к нему родственные слова сыплет спелые орехи мне орешник кузовок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орех это продукт а орешник дерево. но корни у них можо сказат одинаковые. Можно и так объяснить но это уже по природе. Орех произошел от дерева орешник
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