Помогите какой объем газа (н.у )выделившегося при взаимодействии 50 г карбоната к??льция с 170г 5% ного раствора соляной кислоты?

Гость: Гость:

Дано: m(CaCO₃) = 50г. m(р-ра HCI) = 170г. ω%(HCI)=5% Vm = 22,4л./моль ------------------------------ V(газа)-? 1. Определим молярную массу карбоната кальция и его количество вещества в 50г. M(CaCO₃)=40+12+48=100г./моль n(CaCO₃)=m(CaCO₃)÷M(CaCO₃)=50г.÷100г./моль=0,5моль. 2. Определим массу соляной кислоты: ω%(HCI)=m(HCI)÷m(р-ра HCI) ×100%, отсюда: m(HCI)=ω%(HCI)×m(р-ра HCI) ÷100% =5%×170г÷100%=8,5г. 3. Определим молярную массу соляной кислоты и ее количество вещества в 8,5г.: M(HCI)=1+35,5=36,5г./моль n(HCI)=m(HCI)÷M(HCI)=8,5г. ÷36,5г./моль=0,2моль 4. Запишем уравнение реакции взаимодействия карбоната кальция с соляной кислотой: CaCO₃ + 2HCI = CaCI₂ + CO₂ + H₂O 5. Анализируем уравнение реакции и определяем, какое вещество находится в избытке: по уравнению реакции 1 моль карбоната кальция взаимодействует с 2 моль соляной кислоты, в условии задачи дано карбоната кальция 0,5моль и соляной кислоты 0,2моль. На 0,5 карбонат кальция требуется 1моль соляной кислоты. А у нас 0,2моль, значит карбонат кальция находится в избытке Дальше задачу решаем используя данные соляной кислоты. По уравнению реакции из 2моль соляной кислоты образуется 1моль газа оксида углерода(IV), значит из 0,2моль соляной кислоты образуется оксида углерода(IV), в два раза меньше. n(CO₂)=0,1моль 6. Определяем объем оксида углерода(IV) количеством вещества 0,1моль: V(CO₂)=n(CO₂) x Vm =0,1моль х 22,4л./моль=2,24л. 7.Ответ: при взаимодействии 50г. карбоната кальция с раствором 170г. соляной кислоты с массовой долей кислоты 5% образуется газ оксида углерода(IV) объемом 2,24л.