Помогите мне решить как пример 1)

Гость: Гость:

1.а.все еденицы переводим в метры...=8136м×6-7,75м×18+0,607м×58=48711,706м 1.б.все еденицы переводим в мм...=8136000×6-7750×18+607×58=48816000-139500+35206=48711706(мм)=48,71(км) 2.а.переводим в метры...=0,056м×40+5760м-3,05м×142=2,24+5760-433,1=5329,14(м) 2.б.переводим в см...=56см×40+576000см-305см×142=2240+576000-43310=534930см