Помогите найти область определения функции y=1-logx по основанию 0,7 под корнем из 6
Алгебра
Помогите найти область определения функции y=1-logx по основанию 0,7 под корнем из 6
Ответ(ы) на вопрос:
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6-log(0,7)x≥0 log(0,7)x≤1 x≥0,7 x∈[0,7;∞)
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