Туристер 3 күнде 460 км жол жүрді. Бірінші күні жүрген жолдың екінші күні жүрген жол??а қатынасы 7:5-ке, ал екінші күні жүрген жолдың үшінші күні жүрген жолға қатынасы 3:2-ге қатынасындай. Туристер әр күні неше км жол жүрген?
Математика
Туристер 3 күнде 460 км жол жүрді. Бірінші күні жүрген жолдың екінші күні жүрген жол??а қатынасы 7:5-ке, ал екінші күні жүрген жолдың үшінші күні жүрген жолға қатынасы 3:2-ге қатынасындай. Туристер әр күні неше км жол жүрген?
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