Составь и запиши небольшой рассказ используя сочетания слов .озоглавь его.в последнем предложении подчеркниглавные члены .определи падеж подлнжащего. новые коньки большое озеро гладкии лед холодный ветер легкие снежинки веселые...

Гость: Гость:

Зимние забавы Мне купили новые коньки.Как я был рад! С друзьями в субботу на пошли на большое озеро. Там был гладкий лед. Мы быстро мчались на коньках и холодный ветер дул нам в лицо. Легкие снежинки кружились в воздухе и тихо падали на гладкий лед.Вокруг нас катались на коньках веселые ребятишки. ребятишки -подлежащее, катались- сказуемое