Составь и запиши небольшой рассказ используя сочетания слов .озоглавь его.в последнем предложении подчеркниглавные члены .определи падеж подлнжащего. новые коньки большое озеро гладкии лед холодный ветер легкие снежинки веселые...

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Составь и запиши небольшой рассказ используя сочетания слов .озоглавь его.в последнем предложении подчеркниглавные члены .определи падеж подлнжащего. новые коньки большое озеро гладкии лед холодный ветер легкие снежинки веселые ребятишки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимние забавы Мне купили новые коньки.Как я был рад! С друзьями в субботу на пошли на большое озеро. Там был гладкий лед. Мы быстро мчались на коньках и холодный ветер дул нам в лицо. Легкие снежинки кружились в воздухе и тихо падали на гладкий лед.Вокруг нас катались на коньках веселые ребятишки. ребятишки -подлежащее, катались- сказуемое
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