Какие пары прямых являются параллельными, а какие-перпендикулярными
Математика
Какие пары прямых являются параллельными, а какие-перпендикулярными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллельные, которые находятся на 11 картинке,а перпендикулярные на 12 картинке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристер 3 күнде 460 км жол жүрді. Бірінші күні жүрген жолдың екінші күні жүрген жол??а қатынасы 7:5-ке, ал екінші күні жүрген жолдың үшінші күні ж...
Русский язык
Составь и запиши небольшой рассказ используя сочетания слов .озоглавь его.в последнем предложении подчеркниглавные члены .определи падеж подлнжащег...
Математика
Катер прошел 72 километра по течению реки и вернулся обратно какой путь занял у него больше времени и на сколько если собственная скорость катера р...