Помогите найти сочинение на тему "Что значит быть современным человеком?"

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то значит быть современным человеком? Многие полагают, что это понятие неразрывно связано с бешеной гонкой за одеждой, новой машиной и предметами домашнего обихода. Конечно, можно зайти в магазин и приобрести там модели последней коллекции, а также сделать себе стильную прическу. Ухоженный и элегантно одетый человек всегда привлечет к себе внимание окружающих. Однако это только внешняя сторона дела. По одежке встретят, а вот провожать будут по уму.Выглядеть современным человеком, который действительно знает себе цену, помогут умение вести свой разговор и грамотная речь. А эти качества невозможно приобрести в магазине или сделать в парикмахерской. Быть современным человеком – это значит иметь определенный образ мыслей и состояние души, стремиться приносить добро людям и наполнить свою жизнь одухотворенностью и красотой. Это совсем непросто. Идти в ногу со временем можно только в результате упорной учебы и постоянной работы над собой.Началом длинного пути являются школьные годы. Именно в этот период учащиеся получают свои первые познания и представления о жизни. Большинство детей и подростков стремятся изучить компьютер и иностранные языки. Они много читают, постоянно открывая что-то новое для себя. Не останавливаться на достигнутом, осваивать новые вершины, являться целеустремленным и нужным людям – все это и означает быть современным человеком.