Что это за даты? 22 июня,23сентября,22декабря,21марта
География
Что это за даты? 22 июня,23сентября,22декабря,21марта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В июне и декабре дни солнцестояния 22 июня день больше ночи 22 декабря - ночь больше дня 23 сентября и 21 марта дни равноденствия
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