Россия- многонациональная страна .Перечислите известные вам народы,проживающие в нашей стране.
Обществознание
Россия- многонациональная страна .Перечислите известные вам народы,проживающие в нашей стране.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Татары, украинцы, чеченцы,дагестанцы,чуваши, армяне,белорусы , казахи,корейцы, лакцы, молдаване, калмыки,цыгане, евреи, тувинцы, якуты ,буряты, удмурты, немцы, коми, лезгины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом и втором букетах 14 роз.во втором и третьем 19 роз.в каком букете роз больше.в первом или третьем и на сколько
Математика
Русский язык
Прочитайте текст. Найдите в нём и выпишите предлоги их 7 союзы их 10 частицы их 2. Может ли этот вопрос быть без этих слов? Вот пришла зима. На д...
Математика