Помогите написать краткое сочинение на тему образ печёрина из романа герой нашег?? времени

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Помогите написать краткое сочинение на тему образ печёрина из романа герой нашег?? времени
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Печорин - герой переходного времени, основным признаком которого было отсутствие высоких общественных идеалов.  II. Безверие, индивидуализм, сомнение как система взглядовПечорина.  1. Нравственные принципы, выведенные Печориным из этой системы взглядов: 1) «из двух друзей всегда один раб другого» , отсюда неспособность Печорина к дружбе; 2) счастье - «насыщенная гордость» , отсюда убеждение: «Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, - не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» ; 3) «…я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы» , отсюда эгоизм и равнодушие.  2. Отрицание высшей силы, предопределяющей судьбу человека; признание самого себя единственным творцом своей судьбы, единственным судьей над самим собой: 1) ои дорожит своей свободой, как высшей ценностью: «…двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту… но свободы своей не продам» ; 2) он абсолютно свободен в выборе действий по отношению к другим; 3) совершая жалкие поступки, он ни разу не погрешил против своих убеждений, ни разу не нарушил своей железной логики в размышлениях о них.  III. Трагизм судьбы Печорина - в ясном понимании им своей противоречивости «между глубокостию натуры и жалкостию действий» (Белинский) : «Зачем я жил для какой цели я родился?. . А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… »  IV. Печорин ли виноват в том, что он стал «лишним человеком» ?  1. Печорин - представитель дворянской молодежи, вступившей в жизнь после разгрома декабристов.  2. Противоречивость «между глубокостию натуры и жалко-стию действий» - основной признак Печорина как «лишнего человека» .  3. Невозможность примириться с действительностью и неумение подняться до правильного понимания смысла жизни - основная причина противоречивости людей печоринского типа: 1) свободолюбивые идеи, воспринятые ими в ранней юности от декабристов, сделали их непримиримыми по отношению к действительности; 2) николаевская реакция, наступившая носле разгрома декабристов, не только лишила их возможности действовать в духе свободолюбивых идей, но и поставила под сомнение эти идеи; 3) уродливое воспитание и жизнь в светском обществе не позволили им подняться до правильного понимания смысла жизни.  V. Почему Печорин, несмотря на то, что он - «портрет, составленный из пороков» своего поколения, вызывает наше горячее сочувствие и даже сострадание?
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