Помогите пожалуйста! Может ли фамилия Вырин охарактеризовать человека, и если да, то как?
Литература
Помогите пожалуйста! Может ли фамилия Вырин охарактеризовать человека, и если да, то как?
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что нет..................................
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