Осуществить превращение Na -- Na2O -- Na2So3 -- NaOH

Химия
Осуществить превращение Na -- Na2O -- Na2So3 -- NaOH
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Ответ(ы):
Гость:
Na+O2=Na2O Na2O+H2SO3=Na2SO3+H2O Na2SO3+O2+H2O=NaOH+SO3
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