Решите задачу.В бассейн,объёмом7800л проведены для его наполнения две трубы.Из первой трубы в 1минуту вливается 8л из второй 10л воды из бассейна через сток за минуту вытекает 5л воды.За какое время наполнится бассейн

Математика

Решите задачу.В бассейн,объёмом7800л проведены для его наполнения две трубы.Из первой трубы в 1минуту вливается 8л из второй 10л воды из бассейна через сток за минуту вытекает 5л воды.За какое время наполнится бассейн

Автор: Гость