Помогите написать пожалуйста мини-сочинение с риторическим вопросом и инверсией

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Помогите написать пожалуйста мини-сочинение с риторическим вопросом и инверсией
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