Помогите написать рассказ о своей квартире по французскому языку

Описание квартирыRetrouvons nous à l’intérieur d’un appartement 3 et demie. Remarquez le planchers de bois-franc. La superficie totale est de 575 pieds carrés (550 pieds carrés habitable).En entrant, un vestiaire vous accueille sur la droite et un bon espace de rangement loge sur la gauche. À droite, la salle de bain, dont le plancher est recouvert de céramique, se présente avec un meuble vanité comprenant lingerie et petits rangements.Un peu plus en avant à gauche, vous apercevez la cuisinette ouverte à l’avant, qui se veut élégante et fonctionnelle.L’espace de séjour ouvre sur un balcon privé avec porte-patio. La chambre à coucher peut accommoder un lit double ou deux lits jumeaux ainsi qu’un mobilier de bonne taille, le tout complété par un grand garde-robe.