Помогите написать рассказ по пословице без труда не выловешь и рыбку из пруда! Зарание спасибо
Русский язык
Помогите написать рассказ по пословице без труда не выловешь и рыбку из пруда! Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица "Без труда не выловишь и рыбку из пруда" означает,то что в любом деле нужно терпение,старание,усилие и труд.И даже в лёгком деле,как например выловить рыбку из пруда,надо страться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Правительство России после Событий октября 1917 года называлось? Комиссия по соста??лению законов. Свет народных комиссаров. Комитет министров
Физика
Эдс источника тока равна 4 в к его полюсам присоединён резистор сопротивлением 8Ом в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А . Определи...
Математика
Какова высота туи, имеющей форму конуса, если длина окружности кроны у поверхност?? земли равна 3,8 м, а образующая 1,9 м?