Помогите написать рассказ по пословице без труда не выловешь и рыбку из пруда! Зарание спасибо

Русский язык
Помогите написать рассказ по пословице без труда не выловешь и рыбку из пруда! Зарание спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица "Без труда не выловишь и рыбку из пруда" означает,то что в любом деле нужно терпение,старание,усилие и труд.И даже в лёгком деле,как например выловить рыбку из пруда,надо страться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу номер 75 задача 2
Ответить
Окружающий мир
Правительство России после Событий октября 1917 года называлось? Комиссия по соста??лению законов. Свет народных комиссаров. Комитет министров
Ответить
Физика
Эдс источника тока равна 4 в к его полюсам присоединён резистор сопротивлением 8Ом в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А . Определи...
Ответить
Математика
Какова высота туи, имеющей форму конуса, если длина окружности кроны у поверхност?? земли равна 3,8 м, а образующая 1,9 м?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста,прошу вас 0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2 решите пожалуйста столбиком по действиям,прошу вас) заранее огромное спасибо)❤️
Ответить