Помогите решить задачу номер 75 задача 2
Математика
Помогите решить задачу номер 75 задача 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45:15=3 (ст)-ученик 2)45:9=5 (ст)-мастер 3)5+3=8 (ст)-вместе 4)45:8=5 (ост.5ст)
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