Какова высота туи, имеющей форму конуса, если длина окружности кроны у поверхност?? земли равна 3,8 м, а образующая 1,9 м?

Математика

Какова высота туи, имеющей форму конуса, если длина окружности кроны у поверхност?? земли равна 3,8 м, а образующая 1,9 м?

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