Какова высота туи, имеющей форму конуса, если длина окружности кроны у поверхност?? земли равна 3,8 м, а образующая 1,9 м?
Математика
Какова высота туи, имеющей форму конуса, если длина окружности кроны у поверхност?? земли равна 3,8 м, а образующая 1,9 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем радиус: l=2πR 3.8=2*3.14*R R=0.6m По теореме Пифагора найдем высоту: 0.6²+h²=1.9² h²=1.9²-0.6²=3.61-0.36=3.25 h=√3.25=1.8m
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