Проставить знаки препинания. В моем режиме каждый из семи дней недели по своему ??никален. В семь часов утра я просыпаюсь дальше начинается подготовка ко школе. В восемь часов утра начинаются уроки расписание которых каждый д...
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Проставить знаки препинания. В моем режиме каждый из семи дней недели по своему ??никален. В семь часов утра я просыпаюсь дальше начинается подготовка ко школе. В восемь часов утра начинаются уроки расписание которых каждый день разное. После уроков в два часа дня я иду домой. В четыре часа вечера начинается тренировка по баскетболу. Шесть часов вечера это то время когда я начинаю делать уроки, а потом ложусь спать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моем режиме,каждый из семи дней недели по своему уникален.В семь часов утра,я просыпаюсь,дальше начинается подготовка ко школе.В восемь часов утра начинаются уроки,расписание которых каждый день разное.После уроков в два часа дня я иду домой.В четыре часа начинается тренировка по баскетболу.Шесть часов вечера ,это то время,когда я начинаю делать уроки,а потом ложусь спать.
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