Проставить знаки препинания. В моем режиме каждый из семи дней недели по своему ??никален. В семь часов утра я просыпаюсь дальше начинается подготовка ко школе. В восемь часов утра начинаются уроки расписание которых каждый д...

Русский язык

Проставить знаки препинания. В моем режиме каждый из семи дней недели по своему ??никален. В семь часов утра я просыпаюсь дальше начинается подготовка ко школе. В восемь часов утра начинаются уроки расписание которых каждый день разное. После уроков в два часа дня я иду домой. В четыре часа вечера начинается тренировка по баскетболу. Шесть часов вечера это то время когда я начинаю делать уроки, а потом ложусь спать.

Автор: Гость