Черты характера Елисея из сказки о мертвой царевне и 7 богатырях
Литература
Черты характера Елисея из сказки о мертвой царевне и 7 богатырях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
царевны-скромная, дружелюбная богатыри относятся к царевне лаского
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