Приспособления к условиям зимы Берёза - Ёж - Лягушка - Скворец - Белка - Про??у как можно быстрее , в параграфе ни фига не написанно ...

Биология
Приспособления к условиям зимы Берёза - Ёж - Лягушка - Скворец - Белка - Про??у как можно быстрее , в параграфе ни фига не написанно ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ёж - делает заготовки на зиму и впадает в спячку на всю зиму. Лягушка - на зиму прячется в пнях, в заброшенных дуплах и так же впадает в спячку. Белка - к зиме собирает орехи, грибы и питается ими всю зиму(не впадает в спячку). Про Березу и Сквордца ничего не знаю, прости(:
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