Приспособления к условиям зимы Берёза - Ёж - Лягушка - Скворец - Белка - Про??у как можно быстрее , в параграфе ни фига не написанно ...

Гость: Гость:

Ёж - делает заготовки на зиму и впадает в спячку на всю зиму. Лягушка - на зиму прячется в пнях, в заброшенных дуплах и так же впадает в спячку. Белка - к зиме собирает орехи, грибы и питается ими всю зиму(не впадает в спячку). Про Березу и Сквордца ничего не знаю, прости(: