Приспособления к условиям зимы Берёза - Ёж - Лягушка - Скворец - Белка - Про??у как можно быстрее , в параграфе ни фига не написанно ...
Биология
Приспособления к условиям зимы Берёза - Ёж - Лягушка - Скворец - Белка - Про??у как можно быстрее , в параграфе ни фига не написанно ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ёж - делает заготовки на зиму и впадает в спячку на всю зиму. Лягушка - на зиму прячется в пнях, в заброшенных дуплах и так же впадает в спячку. Белка - к зиме собирает орехи, грибы и питается ими всю зиму(не впадает в спячку). Про Березу и Сквордца ничего не знаю, прости(:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При переходе идеального газа данной массы из одного состояния в другое,его давление увеличилось в 2 раза,а объём уменьшился в 2 раза.Во сколько раз...
Литература
Математика
Решите пожалуйста задачу дам 10 баллов!!!!! Бригада рабочих отремонтировала 131,1 м д??роги , что составило 23% всего обьема работ . Сколько метр...