Расстояние между городами - 520 км. в 8 ч утра из одного города выехал грузовик со средней скоростью 30км/ч, а в 11 ч утра из другого города навстречу ему выехала легковая машина со средней скоростью 56км/ч. определи, через ск...

Математика

Расстояние между городами - 520 км. в 8 ч утра из одного города выехал грузовик со средней скоростью 30км/ч, а в 11 ч утра из другого города навстречу ему выехала легковая машина со средней скоростью 56км/ч. определи, через сколько времени после выезда легковой машины произойдёт их встреча.

Автор: Гость