Расстояние между городами - 520 км. в 8 ч утра из одного города выехал грузовик со средней скоростью 30км/ч, а в 11 ч утра из другого города навстречу ему выехала легковая машина со средней скоростью 56км/ч. определи, через ск...
Математика
Расстояние между городами - 520 км. в 8 ч утра из одного города выехал грузовик со средней скоростью 30км/ч, а в 11 ч утра из другого города навстречу ему выехала легковая машина со средней скоростью 56км/ч. определи, через сколько времени после выезда легковой машины произойдёт их встреча.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*30=90 км ( проехал грузовик к 11 ч утра ) 520-90=430 км ( осталось до встречи ) 30+56=86 км/ч ( общая скорость ) 430/86=5 ч (они встретятся) Ответ: они встретятся через 5 часов
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