Помогите пожалуйста,прошу вас 0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2 решите пожалуйста столбиком по действиям,прошу вас) заранее огромное спасибо)❤️
Математика
Помогите пожалуйста,прошу вас 0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2 решите пожалуйста столбиком по действиям,прошу вас) заранее огромное спасибо)❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 0,8 2)4:4=1 3)38 |1,9 х 5 -38 ---------------- ------------- 20 4,0 4)91,2|15,2 -91,2 ______________ 5) 0,51 6) 1,51+20=21,51 6 +1 ______ 7) 21,51+6=27,51 1,51
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