Помогите пожалуйста,прошу вас 0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2 решите пожалуйста столбиком по действиям,прошу вас) заранее огромное спасибо)❤️

Математика

Помогите пожалуйста,прошу вас 0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2 решите пожалуйста столбиком по действиям,прошу вас) заранее огромное спасибо)❤️

Автор: Гость