Помогите пожалуйста,прошу вас 0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2 решите пожалуйста столбиком по действиям,прошу вас) заранее огромное спасибо)❤️

Математика
Помогите пожалуйста,прошу вас 0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2 решите пожалуйста столбиком по действиям,прошу вас) заранее огромное спасибо)❤️
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 0,8               2)4:4=1              3)38 |1,9   х    5                                             -38     ---------------- -------------                                                20            4,0 4)91,2|15,2   -91,2         ______________       5) 0,51     6) 1,51+20=21,51             6                                            +1                                                           ______  7) 21,51+6=27,51                                                             1,51
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