Эдс источника тока равна 4 в к его полюсам присоединён резистор сопротивлением 8Ом в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А . Определить Внутреннее сопротивление источника
Физика
Эдс источника тока равна 4 в к его полюсам присоединён резистор сопротивлением 8Ом в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А . Определить Внутреннее сопротивление источника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ома для полной цепи: I=ЭДС/R+r IR+Ir=ЭДС r=(ЭДС -IR)/I r=4 - 0,4*8=4-3,2=0,8 Ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какова высота туи, имеющей форму конуса, если длина окружности кроны у поверхност?? земли равна 3,8 м, а образующая 1,9 м?
Математика
Помогите пожалуйста,прошу вас 0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2 решите пожалуйста столбиком по действиям,прошу вас) заранее огромное спасибо)❤️
Русский язык
Проставить знаки препинания. В моем режиме каждый из семи дней недели по своему ??никален. В семь часов утра я просыпаюсь дальше начинается подг...