Эдс источника тока равна 4 в к его полюсам присоединён резистор сопротивлением 8Ом в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А . Определить Внутреннее сопротивление источника

Физика

Эдс источника тока равна 4 в к его полюсам присоединён резистор сопротивлением 8Ом в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А . Определить Внутреннее сопротивление источника

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