Помогите написать сочинение на казахском языке "менын атым"

Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение на казахском языке "менын атым"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Напиши а том что как тебя зовут, и почему тебя так назвали. 
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