Укажите вариант, в котором допущена ошибка при образовании степени сравнения име??и прилагательного. А) быстрейший Б) наиболее известный В) наилучший Г) самый строжайший
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Укажите вариант, в котором допущена ошибка при образовании степени сравнения име??и прилагательного. А) быстрейший Б) наиболее известный В) наилучший Г) самый строжайший
Ответ(ы):
Гость:
Г) Самый строжайший Может быть только "самый строгий"
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