Помогите написать сочинение на тему "Человек в история в фальклере" Заранее спаси??о.

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С давних времен человечество передавало свою историю с помощью древнерусской литературы и фольклора. В древнерусской литературе часто описывали исторические события, связанные с революциями, а с помощью фольклора пытались донести свои традиции. Человек и история в фольклоре. К фольклору относятся песни, анекдоты, прибаутки и сказки. С его помощью передались обычаи, правила поведения, установившиеся порядки. Фольклор – это народное творчество, у него нет автора. Все, что к нему относится, взято из народа. Люди, услышав какую-нибудь историю, писали со своей точки зрения о ней, поэтому фольклор – это голос народа, в нем нет конкретики. Мы узнаем из фольклора множество традиций, которые, зачастую, оказываются спорными, так как в разных источниках они описаны по-разному. Марина Цветаева о фольклоре отзывалась такими словами: «Фольклор — общее дело, творимое уединенными». Человек и история в древнерусской литературе. В литературе часто описывали исторические события. Авторство в древнерусской литературе, как правило, невозможно установить из-за давности. Но в литературе уже не обобщают все события, описывают более конкретно. В ней стали описываться различные характеры героев: как отрицательные, так и положительные. К древнерусскому писанию относится «Слово о полку Игореве» — оно передает всю историю неудачного похода русских князей на половцев в 1185 году, учит будущее поколение делать выводы и не повторять ошибок прошлого. Фольклор и литература помогают нам узнавать историю и прослеживать ошибки наших предков. Ведь, как говорится: «История имеет свойство повторяться».