Помогите написать сочинение на тему книга учебник жизни на 2 стр

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Помогите написать сочинение на тему книга учебник жизни на 2 стр
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Еще в детстве наши бабушки и мамы читали нам книжки и именно из них мы черпали знания: о добре и зле, любви и жизни.    Для меня книга всегда была глотком свежего воздуха. И моё знакомство с её миром на сознательном уровне началось в младших классах, сейчас я уже не вспомню,наверняка, что было прочитано мной в первую очередь, но унесла меня полностью в этот мир книга Ивана Сергеевича Тургенева " Муму" этот  рассказ привнес в мою жизнь понимания чего-то нового, с главными героями я радовалась и переживала, благодаря этому рассказу я повзрослела и стала смотреть на вещи другими глазами. Именно так я открыла для себя этот мир. Но для каждого он свой: кто-то с помощью книг ищет ответы на свои вопросы, кто-то пытается с их помощью найти смысл жизни. Все ищут что-то свое и непременно находят.  Этот волшебный и завораживающий мир не оставляет равнодушным никого. Здесь любой из нас воплощает свои детские мечты в реальность и чувствует себя защищенным и свободным.  Я считаю, что с помощью прочитанных мною книг я стала тем человеком, каким являюсь на данный момент, они воспитали меня, дали уроки, которым я придерживаюсь, объяснили, что представляет из себя этот мир. И да, я благодарна книгам!
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