Помогите написать сочинение на тему жизнь дана на добрые дела

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Жизнь человека от начала до конца соткана из его мировоззрения, мыслей, чувств, действий и деяний. Причем переплетаются эти нити очень туго и рассказывают о личности человека. Поэтому очень важно контролировать ход своих мыслей, действий, показать себя такими, какие мы есть на самом деле. Того, что мы родились на этот свет, что родители обеспечили нам спокойную жизнь совсем не достаточно, чтобы быть счастливыми, чтобы с гордостью сказать: «Я прожил свою жизнь достойно!». Счастье человека измеряется. Испокон веков человечество высоко ценит доброту человека. Ничто: ни богатство, ни власть, ни красота не возвысит человека так, как возвышает его перед всем и всеми его доброта. В таком случае может возникнуть вопрос: «А что такое доброта?». Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Добро – это сочувствие, понимание, это поступок, совершенный на почве добрых намерений. Делать добро не так-то просто, как кажется. Ведь для этого человеку нужно сердцем полностью открыться всему миру. Доброта заключается не столько в оказании помощи, сколько в умении сострадать, любить. «Добрые дела, — по теории мудрого мыслителя Джона Рескина, — не творятся по ненависти или по найму, а только по любви». Наряду со словом «добро» часто употребляются слова «благо, гуманность, милосердие, жалость, сочувствие». Все это вместе может говорить о человечности, союзе просветленного ума и чуткого сердца. Человечности, по Аркадию Гайдару, так же надо учиться, как учатся строить дома, выращивать хлеб и летать на самолетах. По природе человек несовершенен. Он склонен видеть в окружающих скорее негативные стороны, нежели позитивные. Большая часть общества так и делает и, поэтому, страдает от человеческой неблагодарности. Каждый человек должен учиться сопереживать, сочувствовать. Надо содержать в своих мыслях не зависть, а радость за других, желание помогать нуждающимся, творить приятные поступки. А то, что многие считают, что зла на свете больше – это неправда, ведь добро есть в каждом. Часто мы просто невзначай обижаем друга, а недругу помогаем. Почему совершается зло? Многих просто толкают на неверный путь плохие люди или тяжелые обстоятельства. В таком случае я вспомнила высказывание ранее упомянутого Джона Рескина: «Делайте добро, живя и умирая – в противном случае настанет неизбежно день, когда вы будете работать не на пользу добра, а зла». Свет искренней доброты озаряет не только лицо, но и путь в жизни. Добрые дела ярко выражаются на фоне злых. Оттого добрым людям и жизнь дается легче.