С какими известными вам народами, племенами схожи этруски и занятие государствен??ый строй. Обоснуйте свое мнение

История
С какими известными вам народами, племенами схожи этруски и занятие государствен??ый строй. Обоснуйте свое мнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этруски схожи с древними египтянами,персами и греками,т.д,они тоже строили гробницы,главой государства был царь,главным украшением являлась фреска)
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