Помогите написать сочинение по музыке "Где рождается музыка", дайте мысль, чтоб пр??должить сочинение...

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Помогите написать сочинение по музыке "Где рождается музыка", дайте мысль, чтоб пр??должить сочинение...

Автор: Гость