Помогите написать сочинение по музыке "Где рождается музыка", дайте мысль, чтоб пр??должить сочинение...

Другие предметы
Помогите написать сочинение по музыке "Где рождается музыка", дайте мысль, чтоб пр??должить сочинение...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Напиши про что роднит музыку с литературой 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр прямоугольника равен 1дм 8см, а ширина3см. какова его плошадь если можно р??пешите ришение
Ответить
Литература
Отгадайте загадку Выдали вы его не раз-он скачет в двух шагах от нас
Ответить
Литература
Героиня сказки В,М, Гаршина благодаря хитрой задумке взмывает в небо. однако тщеславие возвращает её на землю. кто это героиня. 1) лягушка 2) м...
Ответить
Алгебра
За 8 часов по течению моторная лодка проходит расстояние в 2 раза большее чем за 5 ч??сов против течения.Какова скорость течения, если собственная ...
Ответить
Русский язык
Помогите дописать объявление! В среду ,10.02, в сельской библиотеке.........придумайте плиз!
Ответить