Помогите, напишите мини сообщение о электрических приборах на кухне и их предназначения.Только коротко!

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Холодильник необходим для того что бы продукты сохранились более долго. Так же не мнение важный прибор это микроволновка , ей мы очень часто пользуемся для разогрева пищи и в некоторых случаях даже для расплавления продуктов . Еще хотелось бы напомнить про электроплитку , которая неоьходима для кухни на которой мы готовим пищу . Не стоит забывать про наши комбайны . они выполняют большую работу : чистят , режут , выжемают , измельчает , рубят , забивают и т.д. нам всем известно что без кухонных электрических приборах наша жизнь была бы сложнее