Помогите номер 541 пожалуйста не надо ничего делать только надо разобрать предложения по членам со всеми определениями со всеми обстаятельствами и словосочетания

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Помогите номер 541 пожалуйста не надо ничего делать только надо разобрать предложения по членам со всеми определениями со всеми обстаятельствами и словосочетания

Автор: Гость