Помогите номер 541 пожалуйста не надо ничего делать только надо разобрать предложения по членам со всеми определениями со всеми обстаятельствами и словосочетания
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Помогите номер 541 пожалуйста не надо ничего делать только надо разобрать предложения по членам со всеми определениями со всеми обстаятельствами и словосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красное 3- прил., н.ф. красный, ср.р.,ед.ч., И.п., опр. Солнышко - сущ., н.ф солнышко, нариц., неодуш., ср.р., 2-е скл., ед.ч., И.п., подл.
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