Помогите нужно еще один пример решить вот он 32000:(10*800)
Математика
Помогите нужно еще один пример решить вот он 32000:(10*800)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10•800=8000 32000:8000=4
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